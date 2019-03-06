Bloomberg: Apple ожидают проблемы при производстве iPhone с 5G
Аналитики Bloomberg заявили, что Apple ожидают проблемы при производстве новых iPhone, поддерживающих 5G. Модели нового поколения могут выйти в 2020 году в ограниченном количестве.
Издание Bloomberg рассказало о том, почему компания Apple не сможет быстро и без проблем выпустить на рынок 5G-iPhone. Из всех IT-гигантов корпорация станет одной из последних, кто представит устройства нового поколения. Основная проблема состоит в поставках необходимых чипов от Intel.
В качестве главного производителя компонентов для 5G-устройств Apple едва ли сможет рассматривать другую компанию. По мнению аналитиков, есть большая вероятность, что разрабатываться новый смартфон будет при участии Intel, однако найти все необходимые чипы в сжатые сроки не получится.
Так, масштабная задача растянется до следующего года, а на рынке возникнет дефицит iPhone с 5G. Как вариант выхода из ситуации в Bloomberg предложили купертиновцам выкупить бизнес по производству чипов. Сделка с Intel может обойтись Apple в очень большую сумму денег.
Издание Bloomberg рассказало о том, почему компания Apple не сможет быстро и без проблем выпустить на рынок 5G-iPhone. Из всех IT-гигантов корпорация станет одной из последних, кто представит устройства нового поколения. Основная проблема состоит в поставках необходимых чипов от Intel.
В качестве главного производителя компонентов для 5G-устройств Apple едва ли сможет рассматривать другую компанию. По мнению аналитиков, есть большая вероятность, что разрабатываться новый смартфон будет при участии Intel, однако найти все необходимые чипы в сжатые сроки не получится.
Так, масштабная задача растянется до следующего года, а на рынке возникнет дефицит iPhone с 5G. Как вариант выхода из ситуации в Bloomberg предложили купертиновцам выкупить бизнес по производству чипов. Сделка с Intel может обойтись Apple в очень большую сумму денег.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:07