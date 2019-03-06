Эксперты назвали 5 полезных для свежего дыхания продуктов





По мнению экспертов, неприятное послевкусие после блюда с резким запахом может убрать веточка зеленого укропа. Этот продукт помогает избавиться от любого неприятного аромата.Еще один отличный «дезодорант» для полости рта – гвоздика. Она прекрасно преодолевает запах лука или чеснока. Для свежести дыхания нужно пожевать несколько минут один или два «гвоздика».Замаскировать запах алкоголя после бурного веселья помогут листья базилика или свежей мяты. Медики советуют употреблять немного свежего имбиря перед деловой встречей или свиданием. Имбирь считается лучшим средством для свежести дыхания. Это связано с высоким содержанием в корнеплоде гингерола, стимулирующего расщепление веществ, которые связаны с неприятным запахом.