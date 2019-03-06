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Новый Xiaomi Mi MIX 3 5G Edition оснастили камерой с возможностью потокового онлайн видео 8К UHD

Представлен новый смартфон Xiaomi Mi MIX 3 5G Edition, который получил возможность съемки потокового онлайн видео 8К UHD. Устройство поступит в продажу весной 2019 года.
Новый Xiaomi Mi MIX 3 5G Edition оснастили камерой с возможностью потокового онлайн видео 8К UHD

Китайская компания представила свой первый гаджет, поддерживающий Сеть 5G, комплекс которой был предоставлен Nokia Bell. Возможность потоковой съемки поддерживается с помощью модема Snapdragon X50 5G. Известно, что функция прошла успешное тестирование, и качество съемки в онлайн режиме представлено в высококачественном разрешении 8К UHD.

Официальная презентация смартфона состоится на выставке MWC 2019 в Барселоне. В ближайшее время устройство представят в Китае. Продажи нового гаджета будут открыты в мае этого года. Его стартовая стоимость составит 599 евро.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:10

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