Новый Xiaomi Mi MIX 3 5G Edition оснастили камерой с возможностью потокового онлайн видео 8К UHD





Китайская компания представила свой первый гаджет, поддерживающий Сеть 5G, комплекс которой был предоставлен Nokia Bell. Возможность потоковой съемки поддерживается с помощью модема Snapdragon X50 5G. Известно, что функция прошла успешное тестирование, и качество съемки в онлайн режиме представлено в высококачественном разрешении 8К UHD.Официальная презентация смартфона состоится на выставке MWC 2019 в Барселоне. В ближайшее время устройство представят в Китае. Продажи нового гаджета будут открыты в мае этого года. Его стартовая стоимость составит 599 евро.