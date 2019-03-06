Ольгу Бузову обвинили в «воровстве идей» у Анны Калашниковой

На днях 33-летняя поющая телеведущая посетила мероприятие по случаю 20-летия открытия первой школы-студии «Todes» в похожем наряде, в котором 2 года назад Анна появилась на красной дорожке «Новой волны».Пока невозможно точно сказать, Бузова намерено «своровала идею» у Калашниковой, чтобы о ней в очередной раз поговорили, или к этому она не имеет никакого отношения. Впрочем, сложно не заметить, что золотые платья в пол с полупрозрачной юбкой, с блестящими украшениями и бахромой на плечах и Ольги, и Анны очень похожи.На данный момент интернет-пользователи продолжают обвинять ведущую «Дома-2» в «наглом воровстве идей» у Анны, а также отмечают, что Ольга не впервой «ворует» у модели идею для своего образа.Фолловеры вспомнили, что не так давно Бузова «украла» очередной образ у Калашниковой для своего нового видеоклипа. Нужно сказать, что еще тогда это буквально «взорвало» Сеть. По мнению читателей, именно такой реакции Ольга хотела добиться и в этот раз.К слову, преданные поклонники Бузовой поспешили вступиться за свою любимицу, отметив, что певица сама никогда не выбирает тот или иной наряд, в котором ей придется посетить светское мероприятие, вместо нее это делает стилист, поэтому в «воровстве идей» у Анны Калашниковой следует обвинять именно его.