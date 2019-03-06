АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Ольгу Бузову обвинили в «воровстве идей» у Анны Калашниковой

Новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову в очередной раз обвинили в краже идей у популярной актрисы, ведущей и модели Анны Калашниковой.
Ольгу Бузову обвинили в «воровстве идей» у Анны Калашниковой

На днях 33-летняя поющая телеведущая посетила мероприятие по случаю 20-летия открытия первой школы-студии «Todes» в похожем наряде, в котором 2 года назад Анна появилась на красной дорожке «Новой волны».

Пока невозможно точно сказать, Бузова намерено «своровала идею» у Калашниковой, чтобы о ней в очередной раз поговорили, или к этому она не имеет никакого отношения. Впрочем, сложно не заметить, что золотые платья в пол с полупрозрачной юбкой, с блестящими украшениями и бахромой на плечах и Ольги, и Анны очень похожи.

На данный момент интернет-пользователи продолжают обвинять ведущую «Дома-2» в «наглом воровстве идей» у Анны, а также отмечают, что Ольга не впервой «ворует» у модели идею для своего образа.
Ольгу Бузову обвинили в «воровстве идей» у Анны Калашниковой

Фолловеры вспомнили, что не так давно Бузова «украла» очередной образ у Калашниковой для своего нового видеоклипа. Нужно сказать, что еще тогда это буквально «взорвало» Сеть. По мнению читателей, именно такой реакции Ольга хотела добиться и в этот раз.

К слову, преданные поклонники Бузовой поспешили вступиться за свою любимицу, отметив, что певица сама никогда не выбирает тот или иной наряд, в котором ей придется посетить светское мероприятие, вместо нее это делает стилист, поэтому в «воровстве идей» у Анны Калашниковой следует обвинять именно его.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Половцев раскритиковал шоу
Ольгу Бузову обвинили в «воровстве
Михаил Галустян опубликовал фото с
Исследование показало влияние алкоголя
Озвучена стоимость Huawei P30 Lite и
Звезда «Дома-2» Настя Ендальцева
В Женеве представлен электробайк
У сестричек Рапунцелей появился общий
Блогер показал распаковку Xiaomi Mi 9
Игорь Николаев поздравил Михаила
В Иркутской области пропавшая девушка
В Кемерово мужчина забил жену до смерти
Врачи строго запретили Саше Черно
Эмоциональные проблемы ускоряют старение
В Приморье мужчина утонул на рыбалке
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили,
Компания Corning работает над гибким
Karma Automotive показала первый тизер
Лолита Милявская поразила поклонников
Атомная подлодка «Белгород» станет
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков
ZTE представила новый смартфон ZTE
Виктория Лопырёва показала в Instagram
В Санкт-Петербурге под мостом
Компания Aston Martin
Ольга Бузова призналась, что ей важно
Эксперты рассказали, как избежать
Светлана Лобода поделилась откровенным
Пожилой японец случайно украсил урну с
Ученые: Питьевая вода после тренировки
Просмотреть все новости