Моника Белуччи впервые вышла в свет с молодым возлюбленным Николасом Лефевром





Беллуччи в ноябре прошедшего года призналась журналистам, что она влюблена. Однако имя своего возлюблено называть не стала, так как не любит говорить о своей личной жизни. Через месяц репортерам удалось выяснить, что звезда закрутила роман с Николасом Лефевром, являющимся владельцем арт-галереи. Влюбленных даже не смущает тот факт, что между ними 20-летняя разница в возрасте.По данным СМИ, Моника Беллуччи и Николас Лефевр познакомились в 2017 году, но неизвестно, как давно пара состоит в романтической связи.