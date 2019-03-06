Моника Белуччи впервые вышла в свет с молодым возлюбленным Николасом Лефевром
Моника Беллуччи, являющаяся известной итальянской актрисой, впервые вышла в свет с молодым возлюбленным Николасом Лефевром. На днях в Париже 54-летняя кинозвезда посетила модный показ брендовой одежды Chanel вместе с 36-летним художником.
Беллуччи в ноябре прошедшего года призналась журналистам, что она влюблена. Однако имя своего возлюблено называть не стала, так как не любит говорить о своей личной жизни. Через месяц репортерам удалось выяснить, что звезда закрутила роман с Николасом Лефевром, являющимся владельцем арт-галереи. Влюбленных даже не смущает тот факт, что между ними 20-летняя разница в возрасте.
По данным СМИ, Моника Беллуччи и Николас Лефевр познакомились в 2017 году, но неизвестно, как давно пара состоит в романтической связи.
Беллуччи в ноябре прошедшего года призналась журналистам, что она влюблена. Однако имя своего возлюблено называть не стала, так как не любит говорить о своей личной жизни. Через месяц репортерам удалось выяснить, что звезда закрутила роман с Николасом Лефевром, являющимся владельцем арт-галереи. Влюбленных даже не смущает тот факт, что между ними 20-летняя разница в возрасте.
По данным СМИ, Моника Беллуччи и Николас Лефевр познакомились в 2017 году, но неизвестно, как давно пара состоит в романтической связи.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:56