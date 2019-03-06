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Лера Кудрявцева устроила фотосессию для 7-месячной дочери

Лера Кудрявцева показала в Instagram Stories, как снималась фотосессия для её 7-месячной дочери Марии. Девочку нарядили в разные костюмы, в том числе и поварёнком.
Лера Кудрявцева устроила фотосессию для 7-месячной дочери

Московский фотограф, к которой обратилась Кудрявцева, поделилась подробностями фотосессии семимесячной Марии. За полчаса в студии удалось сделать множество кадров малышки и нарядить её в семь разных образов. Как рассказала фотограф, девочка уже резво ползает, сидит и поднимает ножки.

Также в Stories знаменитости появился фрагмент бэкстейджа фотосессии. Напомним, что Мария является вторым ребёнком 47-летней телеведущей. Отцом малышки стал хоккеист Игорь Макаров, личную жизнь с которым Кудрявцева старается не выставлять напоказ. В первый год жизни дочки ведущая не спешит открывать её лицо подписчикам.

Материнство так восхитило звезду, что она начала задумываться о третьем ребёнке. Впрочем, отказаться от вредной привычки курить знаменитость так и не смогла. Дочь Кудрявцева ласково называет булочкой, кукушонком и пирожком.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:55

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