Лера Кудрявцева устроила фотосессию для 7-месячной дочери
Лера Кудрявцева показала в Instagram Stories, как снималась фотосессия для её 7-месячной дочери Марии. Девочку нарядили в разные костюмы, в том числе и поварёнком.
Московский фотограф, к которой обратилась Кудрявцева, поделилась подробностями фотосессии семимесячной Марии. За полчаса в студии удалось сделать множество кадров малышки и нарядить её в семь разных образов. Как рассказала фотограф, девочка уже резво ползает, сидит и поднимает ножки.
Также в Stories знаменитости появился фрагмент бэкстейджа фотосессии. Напомним, что Мария является вторым ребёнком 47-летней телеведущей. Отцом малышки стал хоккеист Игорь Макаров, личную жизнь с которым Кудрявцева старается не выставлять напоказ. В первый год жизни дочки ведущая не спешит открывать её лицо подписчикам.
Материнство так восхитило звезду, что она начала задумываться о третьем ребёнке. Впрочем, отказаться от вредной привычки курить знаменитость так и не смогла. Дочь Кудрявцева ласково называет булочкой, кукушонком и пирожком.
Московский фотограф, к которой обратилась Кудрявцева, поделилась подробностями фотосессии семимесячной Марии. За полчаса в студии удалось сделать множество кадров малышки и нарядить её в семь разных образов. Как рассказала фотограф, девочка уже резво ползает, сидит и поднимает ножки.
Также в Stories знаменитости появился фрагмент бэкстейджа фотосессии. Напомним, что Мария является вторым ребёнком 47-летней телеведущей. Отцом малышки стал хоккеист Игорь Макаров, личную жизнь с которым Кудрявцева старается не выставлять напоказ. В первый год жизни дочки ведущая не спешит открывать её лицо подписчикам.
Материнство так восхитило звезду, что она начала задумываться о третьем ребёнке. Впрочем, отказаться от вредной привычки курить знаменитость так и не смогла. Дочь Кудрявцева ласково называет булочкой, кукушонком и пирожком.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:55