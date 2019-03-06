Александр Половцев раскритиковал шоу «Последний герой» из-за постоянных интриг





Российский артист редко появляется на публике, но недавно принял участие в одной из благотворительных акций под названием «Отведай блин – спаси ребенка», проводимой фондом «Линия жизни», деньги от которой будут переданы для лечения онкобольных детей. Александр Половцев и модель Екатерина Кирмель стали за плиту, напекли «добрых блинов» и приступили к продаже.Актер оказался отличным кулинаром и даже во время процесса давал рекомендации Зинняту Акбашеву, который является шеф-поваром заведения FermA. Он продемонстрировал мастер-класс по подбрасыванию блинов в воздух.Звезда сообщил журналистам, что ему пришлось очень тяжело во время участия в программе «Последний герой». Александр Половцев остался недоволен проектом, где были постоянные интриги, а камеры на острове не позволяли вести себя естественно. Артист очень рад, что ему удалось быстро покинуть шоу и снова заняться любимой работой.