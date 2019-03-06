Актриса Ирина Лачина прокусила мужу руку от боли во время тяжелых родов

С будущим мужем Олегом Будриным артистка познакомилась еще в студенческие времена. Спустя несколько месяцев отношений она забеременела и сразу приняла решение сохранить ребенка, хотя изначально думала, что станет матерью-одиночкой.Знаменитость призналась, что роды были очень тяжелыми. Когда ее супруг прибыл в больницу, Лачину уже готовили к операции. Все, чего ей хотелось на тот момент, – чтобы ребенок выжил и родился здоровым. Актриса с ужасом вспоминает невыносимую боль, от которой даже прокусила мужу руку. Она заявила, что испытывает огромную благодарность по отношению к нему за то, что в один из самых трудных моментов в ее жизни он был рядом. У пары родилась дочь Мария, которой в этом году исполнится 28 лет.