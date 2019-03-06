Звезда «Дома-2» Настя Ендальцева призналась, что участвует в проекте о вечеринках

«Полтора года назад у нас уже был опыт сотрудничества: я снималась в одном из телевизионных проектов», - сообщила экс-участница «Дома-2».

По словам телезнаменитости, она намерена сделать все возможное для того, чтобы покорить мировое ТВ.Не секрет, что после того, как Анастасия покинула скандально известную телестройку, она не стала долго горевать по этому поводу и тут же поспешила стать звездой нового реалити. Известно, что Ендальцева стала героиней шоу под названием «Экс на пляже», которое совсем скоро выйдет на телеканалах Польши.Выяснилось, что Настя после «Дома-2» вернулась в город, где раньше жила и практически сразу же подписала договор с известнейшим местным телеканалом.Также Ендальцева призналась, что пока не может рассказывать всех подробностей нового проекта, ведь за это ее могут оштрафовать, но может сказать лишь одно – шоу о вечеринках.Съемочный процесс нового телепроекта «Экс на пляже» проходит в Варшаве, а также в различных городах Польши. По словам Анастасии, руководители реалити-шоу планируют сделать несколько сезонов, а следующие съемки телешоу начнутся совсем скоро, однако пока даже Ендальцева не знает, где в этот раз они будут проходить.