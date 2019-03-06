Михаил Галустян опубликовал фото с дочкой «На раёне»
Российский актер комедийного жанра Михаил Галустян выложил фото с дочкой на свою страницу Instagram, где сидит с ней на корточках. Пост понравился подписчикам и с большой скоростью набрал более 200 тысяч лайков.
У резидента Comedy Club две чудесные дочки – Элина и Эстелла, которых он очень любит. Часто отец рассказывает об их достижениях, публикуя фото с детьми в социальные сети, ведь очень гордится ими.
Последнее фото с Эстеллой Михаил Галустян подписал «На раёне». Публикация собрала множество тематических комментариев. Подписчики пишут: « где же обязательный атрибут — семечки? », «Вот это банда!», «Папина дочка!», отмечают, что у отца куда хуже получается сидеть на корточках, нежели у Эстеллы.
У резидента Comedy Club две чудесные дочки – Элина и Эстелла, которых он очень любит. Часто отец рассказывает об их достижениях, публикуя фото с детьми в социальные сети, ведь очень гордится ими.
Последнее фото с Эстеллой Михаил Галустян подписал «На раёне». Публикация собрала множество тематических комментариев. Подписчики пишут: « где же обязательный атрибут — семечки? », «Вот это банда!», «Папина дочка!», отмечают, что у отца куда хуже получается сидеть на корточках, нежели у Эстеллы.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:47