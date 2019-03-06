Toyota в Россию привезёт 22 обновленных суперкара Supra
Компания Toyota во второй половине текущего года планирует поставить на территорию России 22 обновленных современных суперкара Supra. Три вариации из всех данных авто входят в лимитированную серию A90 Edition 1.
Данные авто отличаются цветом кузова. При окраске модели использовалась матовая эмаль Storm Gray. Также стоит отметить интерьер, декорированную красную кожу, чёрные матовые 19-дюймовые диски. «Экстремальный» дизайн делает внешность спорткара Supra более агрессивной. Авто нового поколения получило большие колеса, длинный капот с воздухозаборниками, задний спойлер «утиный хвост». Благодаря новым элементам экстерьера увеличиваются скоростные характеристики транспортного средства, сводится к минимуму подъёмная сила, обеспечивается хорошая аэродинамика. Модернизированная версия спортивного купе устойчива при движении, хороша в управлении, обладает отличным балансом при поворотах.
Версии Toyota Supra, которые привезут в Россию, наделят трёхлитровым рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил, адаптивной подвеской, спортивным электронным дифференциалом. Для покупателей новой модели будет предоставлено высококлассное обслуживание, которое включает возможность онлайн-резервирования авто, уроки по дрифту от гонщиков (профессионалов).
Данные авто отличаются цветом кузова. При окраске модели использовалась матовая эмаль Storm Gray. Также стоит отметить интерьер, декорированную красную кожу, чёрные матовые 19-дюймовые диски. «Экстремальный» дизайн делает внешность спорткара Supra более агрессивной. Авто нового поколения получило большие колеса, длинный капот с воздухозаборниками, задний спойлер «утиный хвост». Благодаря новым элементам экстерьера увеличиваются скоростные характеристики транспортного средства, сводится к минимуму подъёмная сила, обеспечивается хорошая аэродинамика. Модернизированная версия спортивного купе устойчива при движении, хороша в управлении, обладает отличным балансом при поворотах.
Версии Toyota Supra, которые привезут в Россию, наделят трёхлитровым рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил, адаптивной подвеской, спортивным электронным дифференциалом. Для покупателей новой модели будет предоставлено высококлассное обслуживание, которое включает возможность онлайн-резервирования авто, уроки по дрифту от гонщиков (профессионалов).
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:18