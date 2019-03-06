Toyota в Россию привезёт 22 обновленных суперкара Supra





Данные авто отличаются цветом кузова. При окраске модели использовалась матовая эмаль Storm Gray. Также стоит отметить интерьер, декорированную красную кожу, чёрные матовые 19-дюймовые диски. «Экстремальный» дизайн делает внешность спорткара Supra более агрессивной. Авто нового поколения получило большие колеса, длинный капот с воздухозаборниками, задний спойлер «утиный хвост». Благодаря новым элементам экстерьера увеличиваются скоростные характеристики транспортного средства, сводится к минимуму подъёмная сила, обеспечивается хорошая аэродинамика. Модернизированная версия спортивного купе устойчива при движении, хороша в управлении, обладает отличным балансом при поворотах.Версии Toyota Supra, которые привезут в Россию, наделят трёхлитровым рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил, адаптивной подвеской, спортивным электронным дифференциалом. Для покупателей новой модели будет предоставлено высококлассное обслуживание, которое включает возможность онлайн-резервирования авто, уроки по дрифту от гонщиков (профессионалов).