АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

У сестричек Рапунцелей появился общий «враг» – Рита Ларченко

Ольга и Алена Рапунцель сплотились, чтобы выиграть «войну» с новой возлюбленной Ильи Яббарова – Маргаритой Ларченко.
У сестричек Рапунцелей появился общий «враг» – Рита Ларченко

Стоит отметить, что появление общего «врага» объединило сестричек, которые совсем недавно не только во всеуслышание ссорились и поливали друг друга грязью, но и вовсе отказывались признавать родственную связь.

Не секрет, что Ольга и Алена никогда не были близкими приятельницами. Раз за разом длинноволосые красавицы находили причину поругаться, после чего заявляли, что больше не намерены поддерживать связь с родственницей.

Нужно сказать, что тот факт, что Рапунцель-младшая стала мамой, очень объединил сестер и теперь они вовсю демонстрируют телезрителям «Дома-2» свое хорошее общение, что очень радует поклонников телестройки. Теперь же родственная связь между Аленой и Ольгой станет еще прочнее, ведь у девушек появился общий «враг».
У сестричек Рапунцелей появился общий «враг» – Рита Ларченко

Дело в том, что Маргарита продолжает нелицеприятно высказываться в адрес Алены, что возмущает не только ее возлюбленного, но и сестру новоиспеченной мамочки. На данный момент Ольга то и дело спешит отстоять честь своей младшей родственницы, что очень злит Ларченко.

По словам Риты, она уже устала от «коварных заговоров». В свою очередь поклонники реалити-шоу «Дом-2» не могут дождаться того дня, когда Алена выйдет из декретного отпуска и вернется на Поляну. Зрители убеждены, что им доведется лицезреть «военные действия», которых еще никогда не было в Периметре.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Половцев раскритиковал шоу
Ольгу Бузову обвинили в «воровстве
Михаил Галустян опубликовал фото с
Исследование показало влияние алкоголя
Озвучена стоимость Huawei P30 Lite и
Звезда «Дома-2» Настя Ендальцева
В Женеве представлен электробайк
У сестричек Рапунцелей появился общий
Блогер показал распаковку Xiaomi Mi 9
Игорь Николаев поздравил Михаила
В Иркутской области пропавшая девушка
В Кемерово мужчина забил жену до смерти
Врачи строго запретили Саше Черно
Эмоциональные проблемы ускоряют старение
В Приморье мужчина утонул на рыбалке
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили,
Компания Corning работает над гибким
Karma Automotive показала первый тизер
Лолита Милявская поразила поклонников
Атомная подлодка «Белгород» станет
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков
ZTE представила новый смартфон ZTE
Виктория Лопырёва показала в Instagram
В Санкт-Петербурге под мостом
Компания Aston Martin
Ольга Бузова призналась, что ей важно
Эксперты рассказали, как избежать
Светлана Лобода поделилась откровенным
Пожилой японец случайно украсил урну с
Ученые: Питьевая вода после тренировки
Просмотреть все новости