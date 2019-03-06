У сестричек Рапунцелей появился общий «враг» – Рита Ларченко





Стоит отметить, что появление общего «врага» объединило сестричек, которые совсем недавно не только во всеуслышание ссорились и поливали друг друга грязью, но и вовсе отказывались признавать родственную связь.Не секрет, что Ольга и Алена никогда не были близкими приятельницами. Раз за разом длинноволосые красавицы находили причину поругаться, после чего заявляли, что больше не намерены поддерживать связь с родственницей.Нужно сказать, что тот факт, что Рапунцель-младшая стала мамой, очень объединил сестер и теперь они вовсю демонстрируют телезрителям «Дома-2» свое хорошее общение, что очень радует поклонников телестройки. Теперь же родственная связь между Аленой и Ольгой станет еще прочнее, ведь у девушек появился общий «враг».Дело в том, что Маргарита продолжает нелицеприятно высказываться в адрес Алены, что возмущает не только ее возлюбленного, но и сестру новоиспеченной мамочки. На данный момент Ольга то и дело спешит отстоять честь своей младшей родственницы, что очень злит Ларченко.По словам Риты, она уже устала от «коварных заговоров». В свою очередь поклонники реалити-шоу «Дом-2» не могут дождаться того дня, когда Алена выйдет из декретного отпуска и вернется на Поляну. Зрители убеждены, что им доведется лицезреть «военные действия», которых еще никогда не было в Периметре.