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Марат Башаров считает, что он проклят участниками «Битвы экстрасенсов»

У Марата Башарова есть подозрение, что его прокляли участники телешоу «Битва экстрасенсов». Сейчас актер очень переживает из-за предстоящего развода с женой Елизаветой Шевырковой.
Марат Башаров считает, что он проклят участниками «Битвы экстрасенсов»

Супруга Башарова постоянно уговаривала мужа покинуть телепроект, но участие в шоу приносит артисту хороший доход, из-за этого он не хочет покидать «Битву экстрасенсов». По словам актера, колдуны и маги иногда ведут себя крайне агрессивно. Шлют проклятия, которые перепадают на долю телеведущего. Конечно, в эфир это не попадает, так как туда пускают лишь отредактированные сцены.
Марат Башаров считает, что он проклят участниками «Битвы экстрасенсов»

Башаров объяснил, почему он в декабре прошедшего года сломал нос своей жене. По признанию актера, из-за огромного количество выпитого алкоголя у него часто возникают провалы в памяти. Поэтому он просто не помнит, что вызвало у него такую агрессию к любимой. Артист заметил, что история с избиением супруги негативно повлияла на его имидж.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:25

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