Марат Башаров считает, что он проклят участниками «Битвы экстрасенсов»





Супруга Башарова постоянно уговаривала мужа покинуть телепроект, но участие в шоу приносит артисту хороший доход, из-за этого он не хочет покидать «Битву экстрасенсов». По словам актера, колдуны и маги иногда ведут себя крайне агрессивно. Шлют проклятия, которые перепадают на долю телеведущего. Конечно, в эфир это не попадает, так как туда пускают лишь отредактированные сцены.Башаров объяснил, почему он в декабре прошедшего года сломал нос своей жене. По признанию актера, из-за огромного количество выпитого алкоголя у него часто возникают провалы в памяти. Поэтому он просто не помнит, что вызвало у него такую агрессию к любимой. Артист заметил, что история с избиением супруги негативно повлияла на его имидж.