Врачи строго запретили Саше Черно заниматься «волшебством»





Не так давно возлюбленная Иосифа Оганесяна призналась поклонникам, что у нее обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им в ближайшее время стать родителями.Тогда же Саша и сообщила, что на протяжении нескольких месяцев ей придется проходить специальное лечение, пить гормональные препараты и избавляться от лишних килограммов. Черно не стала скрывать, что ради будущего малыша готова на многое, поэтому согласна придерживаться правильного питания (ПП) и даже заниматься спортом.Впрочем, время идет, а избранница Оганесяна не только не похудела, но и набрала еще больше лишних килограммов. На днях стало известно, что Александра в очередной раз посетила врача, который решил всерьез взяться за ее самочувствие.По словам медика, Черно не сможет забеременеть, пока не похудеет, но даже если и произойдет «чудо», то вероятность того, что у будущего малыша Саши и Иосифа будет сахарный диабет, очень велика.Нужно сказать, что именно это напугало скандально-известную участницу «Дома-2», которая теперь всерьез переживает о своей инсулинорезистентности, а также о здоровье будущего ребенка.Также выяснилось, что киста у Александры не только не исчезла, но и увеличилась в размерах, что привело к тому, что врачи строго настрого запретили Черно заниматься «волшебством» и спортом. К слову, этот момент очень расстроил Сашу и Иосифа.