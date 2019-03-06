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Врачи строго запретили Саше Черно заниматься «волшебством»

Медики лишили Александру Черно «волшебства».
Врачи строго запретили Саше Черно заниматься «волшебством»

Не так давно возлюбленная Иосифа Оганесяна призналась поклонникам, что у нее обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им в ближайшее время стать родителями.

Тогда же Саша и сообщила, что на протяжении нескольких месяцев ей придется проходить специальное лечение, пить гормональные препараты и избавляться от лишних килограммов. Черно не стала скрывать, что ради будущего малыша готова на многое, поэтому согласна придерживаться правильного питания (ПП) и даже заниматься спортом.

Впрочем, время идет, а избранница Оганесяна не только не похудела, но и набрала еще больше лишних килограммов. На днях стало известно, что Александра в очередной раз посетила врача, который решил всерьез взяться за ее самочувствие.
Врачи строго запретили Саше Черно заниматься «волшебством»

По словам медика, Черно не сможет забеременеть, пока не похудеет, но даже если и произойдет «чудо», то вероятность того, что у будущего малыша Саши и Иосифа будет сахарный диабет, очень велика.

Нужно сказать, что именно это напугало скандально-известную участницу «Дома-2», которая теперь всерьез переживает о своей инсулинорезистентности, а также о здоровье будущего ребенка.

Также выяснилось, что киста у Александры не только не исчезла, но и увеличилась в размерах, что привело к тому, что врачи строго настрого запретили Черно заниматься «волшебством» и спортом. К слову, этот момент очень расстроил Сашу и Иосифа.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49

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