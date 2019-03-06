Исследование показало влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему





Университетский колледж Лондона совместно в Кембриджским университетом открыл неожиданные факты о влиянии алкоголя на сердце. В рамках исследования CALIBER было проверено 1,9 млн медицинских карт жителей Великобритании. Учёные сопоставляли риск разных людей получить сердечно-сосудистые заболевания.Тех, кто полностью отказался от горячительных напитков, отделили от двух других групп и исключили все сторонние факторы. Анализ показал, что умеренное потребление спиртного, по сравнению с полным отказом, снижает риск недугов, однако не всех. В их число вошли сердечная недостаточность, стенокардия и ишемический инсульт.Как и ожидалось, злоупотребление спиртным повысило вероятность столкнуться с остановкой сердца, инсультом и сердечной недостаточностью. Неожиданным фактом является то, что стенокардия и сердечный приступ возникали у любителей алкоголя даже реже, чем у пьющих в меру. Однако учёные рекомендуют в качестве аналогичной профилактики не алкоголизм, а отказ от курения и физическую активность.