АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Исследование показало влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему

Исследование британских учёных показало влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Эксперты проанализировали, как сказывается на здоровье полный отказ от спиртного, умеренное потребление и алкоголизм.
Исследование показало влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему

Университетский колледж Лондона совместно в Кембриджским университетом открыл неожиданные факты о влиянии алкоголя на сердце. В рамках исследования CALIBER было проверено 1,9 млн медицинских карт жителей Великобритании. Учёные сопоставляли риск разных людей получить сердечно-сосудистые заболевания.

Тех, кто полностью отказался от горячительных напитков, отделили от двух других групп и исключили все сторонние факторы. Анализ показал, что умеренное потребление спиртного, по сравнению с полным отказом, снижает риск недугов, однако не всех. В их число вошли сердечная недостаточность, стенокардия и ишемический инсульт.

Как и ожидалось, злоупотребление спиртным повысило вероятность столкнуться с остановкой сердца, инсультом и сердечной недостаточностью. Неожиданным фактом является то, что стенокардия и сердечный приступ возникали у любителей алкоголя даже реже, чем у пьющих в меру. Однако учёные рекомендуют в качестве аналогичной профилактики не алкоголизм, а отказ от курения и физическую активность.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Половцев раскритиковал шоу
Ольгу Бузову обвинили в «воровстве
Михаил Галустян опубликовал фото с
Исследование показало влияние алкоголя
Озвучена стоимость Huawei P30 Lite и
Звезда «Дома-2» Настя Ендальцева
В Женеве представлен электробайк
У сестричек Рапунцелей появился общий
Блогер показал распаковку Xiaomi Mi 9
Игорь Николаев поздравил Михаила
В Иркутской области пропавшая девушка
В Кемерово мужчина забил жену до смерти
Врачи строго запретили Саше Черно
Эмоциональные проблемы ускоряют старение
В Приморье мужчина утонул на рыбалке
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили,
Компания Corning работает над гибким
Karma Automotive показала первый тизер
Лолита Милявская поразила поклонников
Атомная подлодка «Белгород» станет
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков
ZTE представила новый смартфон ZTE
Виктория Лопырёва показала в Instagram
В Санкт-Петербурге под мостом
Компания Aston Martin
Ольга Бузова призналась, что ей важно
Эксперты рассказали, как избежать
Светлана Лобода поделилась откровенным
Пожилой японец случайно украсил урну с
Ученые: Питьевая вода после тренировки
Просмотреть все новости