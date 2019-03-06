В Кемерово мужчина забил жену до смерти и переодел труп в чистую одежду





По предварительной информации, преступление удалось раскрыть следователю по особо важным делам Елене Имаевой. Согласно данным следствия, убитая была неработающей, увлекалась спиртным, изменяла законному мужу. Последний знал об аморальном поведении избранницы, за распитие спиртного решил проучить благоверную. Он сильно избил женщину, а когда утром нашел ее без признаков жизни, попытался уничтожить улики и переодел труп.Причастность кемеровчанина к гибели его избранницы была полностью доказана. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и теперь, согласно его решению, обвиняемому предстоит провести семь лет в колонии строгого режима. С осужденного также взыскали компенсацию за моральный ущерб, составившую 200 000 российских рублей.