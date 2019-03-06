В Иркутской области пропавшая девушка найдена мертвой и изнасилованной
Жительница города Усть-Илимска Иркутской области была найдена мертвой. До этого девушка числилась в списке пропавших без вести.
Известно, что последний раз ее видели рано утром возле ночного клуба, в котором она отдыхала в ночь с 1-го на 2-ое марта. 20-летняя девушка была найдена без признаков жизни в 14 километрах от своего города.
По предварительным данным, перед смертью она была изнасилована. На данный момент правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Молодые люди являются братьями, один из которых не достиг совершеннолетия.
В настоящее время они дают показания на допросе. Подробности расследования преступления пока не разглашаются.
Известно, что последний раз ее видели рано утром возле ночного клуба, в котором она отдыхала в ночь с 1-го на 2-ое марта. 20-летняя девушка была найдена без признаков жизни в 14 километрах от своего города.
По предварительным данным, перед смертью она была изнасилована. На данный момент правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Молодые люди являются братьями, один из которых не достиг совершеннолетия.
В настоящее время они дают показания на допросе. Подробности расследования преступления пока не разглашаются.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:02