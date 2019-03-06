В Иркутской области пропавшая девушка найдена мертвой и изнасилованной





Известно, что последний раз ее видели рано утром возле ночного клуба, в котором она отдыхала в ночь с 1-го на 2-ое марта. 20-летняя девушка была найдена без признаков жизни в 14 километрах от своего города.По предварительным данным, перед смертью она была изнасилована. На данный момент правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Молодые люди являются братьями, один из которых не достиг совершеннолетия.В настоящее время они дают показания на допросе. Подробности расследования преступления пока не разглашаются.