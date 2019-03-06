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В Иркутской области пропавшая девушка найдена мертвой и изнасилованной

Жительница города Усть-Илимска Иркутской области была найдена мертвой. До этого девушка числилась в списке пропавших без вести.
В Иркутской области пропавшая девушка найдена мертвой и изнасилованной

Известно, что последний раз ее видели рано утром возле ночного клуба, в котором она отдыхала в ночь с 1-го на 2-ое марта. 20-летняя девушка была найдена без признаков жизни в 14 километрах от своего города.

По предварительным данным, перед смертью она была изнасилована. На данный момент правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Молодые люди являются братьями, один из которых не достиг совершеннолетия.

В настоящее время они дают показания на допросе. Подробности расследования преступления пока не разглашаются.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:02

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