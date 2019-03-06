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Эмоциональные проблемы ускоряют старение

Ученые провели эксперимент, благодаря которому выяснилось, что у людей, переживших эмоциональные проблемы, быстрее наступает процесс старения. Они рассказали, что стресс отнимает 6 лет жизни.
Эмоциональные проблемы ускоряют старение

Целью исследования было – найти взаимосвязь между эмоциональным расстройством и процессом преждевременного старения. Оказалось, что в организме человека укорачиваются теломеры по причине стресса. Эти защитные структуры на конце хромосом разрушаются, повреждая ДНК.

В эксперименте участвовали 97 девочек возрастом от 10 до 14 лет, которые находятся в группе риска возникновения психологических проблем из-за наличия их у родственников.

В ходе научной работы стало известно, что у девочек с высоким риском стресса уже были укорочены теломеры, что свидетельствует о начале процесса старения.

По статистике, депрессии укорачивают жизнь примерно на 6 лет. Теперь известно, что одной из причин преждевременного старения являются психологические травмы.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:48

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