Эмоциональные проблемы ускоряют старение





Целью исследования было – найти взаимосвязь между эмоциональным расстройством и процессом преждевременного старения. Оказалось, что в организме человека укорачиваются теломеры по причине стресса. Эти защитные структуры на конце хромосом разрушаются, повреждая ДНК.В эксперименте участвовали 97 девочек возрастом от 10 до 14 лет, которые находятся в группе риска возникновения психологических проблем из-за наличия их у родственников.В ходе научной работы стало известно, что у девочек с высоким риском стресса уже были укорочены теломеры, что свидетельствует о начале процесса старения.По статистике, депрессии укорачивают жизнь примерно на 6 лет. Теперь известно, что одной из причин преждевременного старения являются психологические травмы.