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Игорь Николаев поздравил Михаила Жванецкого с 85-летием

Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев на своей Instagram-странице поздравил писателя-сатирика и исполнителя собственных произведений Михаила Жванецкого с его 85-летием. Праздничный пост музыкант снабдил двумя фотографиям, где он запечатлён в компании народного артиста и других знаменитостей.
Игорь Николаев поздравил Михаила Жванецкого с 85-летием

Игорь Николаев написал, что где бы он ни был – в гостях ли у Примадонны, на гастролях ли в Германии, на любых светских мероприятиях – всегда чувствует незримое, но устойчивое присутствие Михаила Жванецкого, которого композитор назвал Гением с большой буквы, знающим всё на свете и всегда готовым поделиться этим с другими.

«С юбилеем, Михаил Михайлович! Желаю Вам здоровья и неутолимой жажды творчества», – написал в Instagram Игорь Николаев.

В комментариях Instagram-подписчики композитора присоединились к тёплым словам и пожелали Михаилу Жванецкому всяческих благ, отметив, что он является неповторимым артистом.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:10

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