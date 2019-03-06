Игорь Николаев поздравил Михаила Жванецкого с 85-летием
Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев на своей Instagram-странице поздравил писателя-сатирика и исполнителя собственных произведений Михаила Жванецкого с его 85-летием. Праздничный пост музыкант снабдил двумя фотографиям, где он запечатлён в компании народного артиста и других знаменитостей.
Игорь Николаев написал, что где бы он ни был – в гостях ли у Примадонны, на гастролях ли в Германии, на любых светских мероприятиях – всегда чувствует незримое, но устойчивое присутствие Михаила Жванецкого, которого композитор назвал Гением с большой буквы, знающим всё на свете и всегда готовым поделиться этим с другими.
В комментариях Instagram-подписчики композитора присоединились к тёплым словам и пожелали Михаилу Жванецкому всяческих благ, отметив, что он является неповторимым артистом.
Игорь Николаев написал, что где бы он ни был – в гостях ли у Примадонны, на гастролях ли в Германии, на любых светских мероприятиях – всегда чувствует незримое, но устойчивое присутствие Михаила Жванецкого, которого композитор назвал Гением с большой буквы, знающим всё на свете и всегда готовым поделиться этим с другими.
«С юбилеем, Михаил Михайлович! Желаю Вам здоровья и неутолимой жажды творчества», – написал в Instagram Игорь Николаев.
В комментариях Instagram-подписчики композитора присоединились к тёплым словам и пожелали Михаилу Жванецкому всяческих благ, отметив, что он является неповторимым артистом.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:10