Игорь Николаев поздравил Михаила Жванецкого с 85-летием

«С юбилеем, Михаил Михайлович! Желаю Вам здоровья и неутолимой жажды творчества», – написал в Instagram Игорь Николаев.

Игорь Николаев написал, что где бы он ни был – в гостях ли у Примадонны, на гастролях ли в Германии, на любых светских мероприятиях – всегда чувствует незримое, но устойчивое присутствие Михаила Жванецкого, которого композитор назвал Гением с большой буквы, знающим всё на свете и всегда готовым поделиться этим с другими.В комментариях Instagram-подписчики композитора присоединились к тёплым словам и пожелали Михаилу Жванецкому всяческих благ, отметив, что он является неповторимым артистом.