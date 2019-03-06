В Приморье мужчина утонул на рыбалке





По имеющимся сведениям, 3 марта 72-летний уроженец Владивостока ушел на рыбалку, откуда не вернулся. Поисковые работы пока не принесли результатов. Стоит напомнить, что 6 марта в районе Амурского залива под лед провалились два рыбака. Одного из них успели спасти.Сейчас сотрудники приморской поисково-спасательной службы с инспекторами ГИМС МЧС России совместно патрулируют Амурский залив. Спасатели предупреждают рыбаков об опасности перебивания на льду. Из-за сильного ветра происходит активный взлом ледяных просторов и поэтому находится на акватории крайне опасно.