Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили, что они «девочки без комплексов»

«Зачем? Оль, зачем вы вот Это выложили в Сеть?», «Ладно Бледанс, она вообще без комплексов, но Вы, Оль, я была лучшего мнения о Вас!», - продолжают писать хейтеры под публикациями знаменитостей.

По словам знаменитостей, они - «девочки без комплексов».Вчера Орлова и Бледанс посетили один из лучших московских салонов красоты. Звезды тут же решили поделиться этим «событием» в личных микроблогах. И Ольга, и Эвелина опубликовали у себя на страничках в Instagram новые фотографии, на которых они запечатлены с полотенцами на головах.Ведущая телестройки «Дом-2» заявила под публикацией, что у них с «коллегой по цеху» никогда не было комплексов, поэтому они могут себе позволить выкладывать в Сеть подобные снимки.Нужно сказать, что большинство преданных поклонников Ольги и Эвелины по достоинству оценили новые снимки своих любимчиков. Некоторые читатели заявили, что не сразу даже поняли, что на головах у Орловой и Бледанс полотенца, а кое-кто подметил, что звезды смотрятся куда моложе своего возраста.К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые поспешили в пух и прах раскритиковать знаменитостей. По словам злопыхателей, Ольге и Эвелине не следует выкладывать в интернет подобные фотографии, ведь они «портят» ох образ.