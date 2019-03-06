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Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили, что они «девочки без комплексов»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова и российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс вместе посетили салон красоты.
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили, что они «девочки без комплексов»

По словам знаменитостей, они - «девочки без комплексов».

Вчера Орлова и Бледанс посетили один из лучших московских салонов красоты. Звезды тут же решили поделиться этим «событием» в личных микроблогах. И Ольга, и Эвелина опубликовали у себя на страничках в Instagram новые фотографии, на которых они запечатлены с полотенцами на головах.

Ведущая телестройки «Дом-2» заявила под публикацией, что у них с «коллегой по цеху» никогда не было комплексов, поэтому они могут себе позволить выкладывать в Сеть подобные снимки.
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс заявили, что они «девочки без комплексов»

Нужно сказать, что большинство преданных поклонников Ольги и Эвелины по достоинству оценили новые снимки своих любимчиков. Некоторые читатели заявили, что не сразу даже поняли, что на головах у Орловой и Бледанс полотенца, а кое-кто подметил, что звезды смотрятся куда моложе своего возраста.

К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые поспешили в пух и прах раскритиковать знаменитостей. По словам злопыхателей, Ольге и Эвелине не следует выкладывать в интернет подобные фотографии, ведь они «портят» ох образ.

«Зачем? Оль, зачем вы вот Это выложили в Сеть?», «Ладно Бледанс, она вообще без комплексов, но Вы, Оль, я была лучшего мнения о Вас!», - продолжают писать хейтеры под публикациями знаменитостей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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