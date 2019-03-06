Озвучена стоимость Huawei P30 Lite и характеристики Huawei P30 и P30 Pro





В продажу P30 Lite в скором времени поступит на территории Европы. Стоимость его составит 370 евро. Примечательно, что дополнительная память на устройстве будет доступна до 128 Гб, что в два раза превышает объем на предыдущей модели аппарата, стоимость которого остается такой же.Huawei P30 оснащен 6 Гб встроенной памяти и 128 Гб дополнительной. P30 Pro будет представлен сразу в трех вариациях оперативного запоминающего устройства: 128, 256 и 512 Гб, при этом основная память останется неизменной – 8 Гб. Официальная презентация смартфонов состоится в Париже уже в конце в марта.