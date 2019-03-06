Блогер показал распаковку Xiaomi Mi 9 Global Version со Snapdragon 855





Роланд Квандт показал на своём TouTube-канале новый Xiaomi Mi 9, сперва поделившись фотографиями коробки устройства, а затем его полной распаковкой. Приобрёл блогер смартфон в Европе. На сегодняшний день он считается самой бюджетной моделью, снабжённой процессором Snapdragon 855.Вместе с гаджетом Xiaomi укомплектовала коробку прозрачным силиконовым чехлом и переходником для наушников, как делала до этого. Разъём USB-C составляет 3,5 миллиметра.Квандт провёл первичную настройку Mi 9, показал в действии подэкранный дактилоскопический сканер и тройную камеру на 48 мегапикселей. Последняя, по словам разработчиков, умеет качественно фотографировать луну благодаря выпущенному Xiaomi обновлению.