В Женеве дебютировал новый гиперкар Koenigsegg Jesko, оснащенный 1600-сильным агрегатом
Шведский автомобильный производитель Koenigsegg презентовал в рамках автосалона в Женеве свой новый гиперкар Jesko. Автомобиль, названный в честь родителя главы компании, Джеско фон Кенигсегга, получил 1600-сильный агрегат, а максимальная скорость новинки равна 480/ч.
Koenigsegg Jesko – преемник Agera RS, впечатлил публику французского автосалона. Подкапотное пространство автомобиля занимает модернизированный пятилитровый 8-цилиндровый твин-турбо мотор с производительностью в 1280 лошадиных силы и 1600 «лошадок» при использовании биотоплива Е85. Он работает благодаря 9-ступенчатой коробке передач LST, позволяющей переключаться на оптимальную передачу для ускорения, не ожидая синхронизации.
Новинка может похвастаться электрогидравлической системой Autoskin, колесными дисками из углеродного волокна, цифровой приборной панелью, функционирующей с помощью специально разработанного ПО.
Компания Koenigsegg планирует выпустить с конвейера 125 единиц. Предположительная стоимость супермощного «шведа» должна составить около 3 миллионов долларов.
Koenigsegg Jesko – преемник Agera RS, впечатлил публику французского автосалона. Подкапотное пространство автомобиля занимает модернизированный пятилитровый 8-цилиндровый твин-турбо мотор с производительностью в 1280 лошадиных силы и 1600 «лошадок» при использовании биотоплива Е85. Он работает благодаря 9-ступенчатой коробке передач LST, позволяющей переключаться на оптимальную передачу для ускорения, не ожидая синхронизации.
Новинка может похвастаться электрогидравлической системой Autoskin, колесными дисками из углеродного волокна, цифровой приборной панелью, функционирующей с помощью специально разработанного ПО.
Компания Koenigsegg планирует выпустить с конвейера 125 единиц. Предположительная стоимость супермощного «шведа» должна составить около 3 миллионов долларов.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:54