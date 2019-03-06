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В Женеве представлен электробайк Harley-Davidson LiveWire

В Женеве в рамках автосалона представлен электробайк Harley-Davidson LiveWire. Первую «сотню» километров мотоцикл преодолевает уже через 3 секунды после старта.
В Женеве представлен электробайк Harley-Davidson LiveWire

Это достигается благодаря мощному электромотору, потенциал которого всё же пока не разглашается производителем. Известно, что благодаря аккумуляторной батарее Harley-Davidson LiveWire после полной зарядки способен преодолевать 87 миль, причём полностью заряжается транспортное средство всего за 60 минут.

Производство электробайков – это часть масштабного проекта компании под названием «Больше дорог к Harley-Davidson».



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:25

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