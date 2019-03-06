Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков опубликовал в Instagram послание от отца-инвалида

Как выяснилось, родитель телезнаменитости не смог восстановиться после инсульта.Примерно два года назад СМИ активно обсуждали сообщение о том, что Меньщиков намеревается сдать своего родного отца в дом престарелых, а все из-за того, что мужчина остался парализованным после инсульта и родственникам Степана приходится тратить очень много сил, заботясь о старике.Впрочем, несмотря на различную информацию, экс-участник «Дома-2» решил не отдавать отца в дом престарелых. Тогда Меньщиков заявил, что таким вот «жестоким» способом он просто хотел привлечь внимание общественности к людям-инвалидам.На сегодняшний день Валерий Владимирович не живет с наследником, однако находится под присмотром родных. Считанные часы назад Меньщиков опубликовал у себя на страничке в Instagram послание от отца-инвалида, которое тронуло многих его поклонников.А все из-за того, что на фотографии изображен старик в очках и с запиской в руках, в которой Валерий Владимирович обращается к своему сыну. Отец Меньщикова написал, что скучает по наследнику.Нужно сказать, что новый пост Степана не остался незамеченным. За несколько часов он набрал сотни комментариев, в которых подписчики Степана желают его отцу здоровья и долгих лет жизни.