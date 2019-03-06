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Компания Corning работает над гибким стеклом для современных гаджетов

Компания Corning Incorporated, известная благодаря своей продукции и работе с Apple, начала разработку гибкого стекла. Оно будет использоваться как защитное стекло смартфона.
Компания Corning работает над гибким стеклом для современных гаджетов

Американская технологическая компания специализируется на передовой оптике, работая со специальным стеклом, керамикой и другими материалами. К тому времени, когда уже выпущенные гибкие телефоны от Huawei и Samsung приобретут популярность, гибкое стекло будет в производстве.

Эти модели очень отличаются друг от друга, начиная с цены и заканчивая конструкцией. Гибкими смартфон делает пластик, но он имеет ряд минусов, среди которых сравнительная мягкость материала, вследствие чего его легче поцарапать. Со временем может произойти деформация на месте изгиба.

Для решения этих проблем специалисты Corning уже работают над созданием защитного стекла, толщина которого составит 0,1 мм, когда минимальный радиус изгиба имеет размер 5 мм. Главная задача – сделать его достаточно прочным к физическим воздействиям, иначе смысла его использовать не будет.

Точного ответа, когда будет выпущено стекло, компания не дает. Известно, что не раньше, чем через пару лет.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:32

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