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В Санкт-Петербурге под мостом Александра Невского обнаружен труп мужчины

В Санкт-Петербурге в 11:30 в полицейский участок Красногвардейского района позвонил охранник, который сообщил, что во время обхода моста Александра Невского обнаружил мертвого человека. Труп неизвестного мужчины лежал на льду под 3-й опорой.
В Санкт-Петербурге под мостом Александра Невского обнаружен труп мужчины

На место происшествия выехала следственная группа. Сотрудники полиции на погибшем не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело мертвого мужчины направлено в морг для проведения экспертизы.

Полицейским удалось установить личность мужчины. Погибшим оказался уроженец Камчатки 1985 года рождения. Мужчина был зарегистрирован в Карелии, но проживал под Санкт-Петербургом в деревне Заневка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:49

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