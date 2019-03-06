В Санкт-Петербурге под мостом Александра Невского обнаружен труп мужчины





На место происшествия выехала следственная группа. Сотрудники полиции на погибшем не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело мертвого мужчины направлено в морг для проведения экспертизы.Полицейским удалось установить личность мужчины. Погибшим оказался уроженец Камчатки 1985 года рождения. Мужчина был зарегистрирован в Карелии, но проживал под Санкт-Петербургом в деревне Заневка.