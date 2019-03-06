Ольга Бузова призналась, что ей важно «чувствовать» зал, где она будет выступать

«Как тебе не стыдно?! Уже больше 45 минут мы стоит в холле и ждем, когда ты нафоткаешься для своего инстаграма! Может уже начнем?!», «Зрители вас уже столько времени ждут! Выходите уже!», «Давно убедилась в том, что ты не уважаешь никого! Почти час стоим ждем вас!», - пишут в Сети.

По словам телезнаменитости, она всегда приезжает на место назначения «заранее», чтобы походить по сцене и «почувствовать» зал.Считанные часы назад Ольга опубликовала в личном инста-блоге новый пост, где сообщила, что всегда выходит перед выступлением на сцену и оценивает зал, который совсем скоро наполнится «улыбками и смехом».Нужно сказать, что мало кто из интернет-пользователей по достоинству оценил тот факт, что Бузова приезжает на выступление «заранее». По словам некоторых фолловеров, все спектакли «Мужчина нарасхват», в том числе и концерты Ольги, всегда задерживаются как минимум на 45 минут.А кое-кто из читателей и вовсе поспешил попросить Бузову перестать приезжать на место назначения раньше назначенного времени, чтобы оценить обстановку, ведь, по всей видимости, именно ее фотосессии на сцене являются причиной постоянных опозданий.К слову, нашлись у Бузовой и защитники, которые заявили, что у Ольги слишком плотный график, поэтому нужно входить в ее положение.