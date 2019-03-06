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Ольга Бузова призналась, что ей важно «чувствовать» зал, где она будет выступать

Поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам, как она обычно готовится к своим выступлениям.
Ольга Бузова призналась, что ей важно «чувствовать» зал, где она будет выступать

По словам телезнаменитости, она всегда приезжает на место назначения «заранее», чтобы походить по сцене и «почувствовать» зал.

Считанные часы назад Ольга опубликовала в личном инста-блоге новый пост, где сообщила, что всегда выходит перед выступлением на сцену и оценивает зал, который совсем скоро наполнится «улыбками и смехом».

Нужно сказать, что мало кто из интернет-пользователей по достоинству оценил тот факт, что Бузова приезжает на выступление «заранее». По словам некоторых фолловеров, все спектакли «Мужчина нарасхват», в том числе и концерты Ольги, всегда задерживаются как минимум на 45 минут.
Ольга Бузова призналась, что ей важно «чувствовать» зал, где она будет выступать

А кое-кто из читателей и вовсе поспешил попросить Бузову перестать приезжать на место назначения раньше назначенного времени, чтобы оценить обстановку, ведь, по всей видимости, именно ее фотосессии на сцене являются причиной постоянных опозданий.

«Как тебе не стыдно?! Уже больше 45 минут мы стоит в холле и ждем, когда ты нафоткаешься для своего инстаграма! Может уже начнем?!», «Зрители вас уже столько времени ждут! Выходите уже!», «Давно убедилась в том, что ты не уважаешь никого! Почти час стоим ждем вас!», - пишут в Сети.

К слову, нашлись у Бузовой и защитники, которые заявили, что у Ольги слишком плотный график, поэтому нужно входить в ее положение.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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