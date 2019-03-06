Karma Automotive показала первый тизер нового электрического концепткара Vision
Компания Karma Automotive показала первый тизер будущего электрического концепткара Vision. Модель появится на Шанхайском автосалоне 16 апреля.
Karma рассказала поклонникам автомобильной марки о планах на анонс концепта Vision, нового поколения Revero и проекте Pininfarina. Пока в Женеве проходит масштабная выставка машин, некоторые производители усердно готовятся к шанхайскому шоу в апреле. Так, в показе поучаствует седан Revero нового поколения.
Производство гибридного автомобиля назначено на вторую половину текущего года. Продажей займётся дилерская сеть в Канаде, Чили и Америке. Заинтересовала Karma также тизером концепта Vision, на котором можно понять лишь то, что покажет компания электрокар и не кроссовер.
Кузовное ателье Pininfarina занято ещё одним загадочным проектом совместно с американским автопроизводителем. Не разглашается даже то, готовится ли к показу единственный шоукар или серийная версия. Подробностей от Karma можно ожидать после открытия Шанхайского автосалона.
Karma рассказала поклонникам автомобильной марки о планах на анонс концепта Vision, нового поколения Revero и проекте Pininfarina. Пока в Женеве проходит масштабная выставка машин, некоторые производители усердно готовятся к шанхайскому шоу в апреле. Так, в показе поучаствует седан Revero нового поколения.
Производство гибридного автомобиля назначено на вторую половину текущего года. Продажей займётся дилерская сеть в Канаде, Чили и Америке. Заинтересовала Karma также тизером концепта Vision, на котором можно понять лишь то, что покажет компания электрокар и не кроссовер.
Кузовное ателье Pininfarina занято ещё одним загадочным проектом совместно с американским автопроизводителем. Не разглашается даже то, готовится ли к показу единственный шоукар или серийная версия. Подробностей от Karma можно ожидать после открытия Шанхайского автосалона.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:25