Лолита Милявская поразила поклонников стильным образом

Певица посетила большой концерт танцевальной студии TODES, номера которой были использованы в ее концертных программах. Она поделилась с подписчиками в социальной сети снимком с мероприятия, на котором предстала в стильном наряде. Звезда надела черное свободное платье с ассиметричным низом. В качестве яркого акцента она выбрала красные сапожки на каблуке и губную помаду в тон.Поклонники восхитились отличным вкусом знаменитости, отметив, что такой сдержанный образ является признаком прекрасного чувства стиля. Они назвали Лолиту Милявскую красивой молодой женщиной, которая не выглядит старше сорока лет.