Лолита Милявская поразила поклонников стильным образом
Лолита Милявская опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Артистка поразила поклонников своим стильным образом.
Певица посетила большой концерт танцевальной студии TODES, номера которой были использованы в ее концертных программах. Она поделилась с подписчиками в социальной сети снимком с мероприятия, на котором предстала в стильном наряде. Звезда надела черное свободное платье с ассиметричным низом. В качестве яркого акцента она выбрала красные сапожки на каблуке и губную помаду в тон.
Поклонники восхитились отличным вкусом знаменитости, отметив, что такой сдержанный образ является признаком прекрасного чувства стиля. Они назвали Лолиту Милявскую красивой молодой женщиной, которая не выглядит старше сорока лет.
Певица посетила большой концерт танцевальной студии TODES, номера которой были использованы в ее концертных программах. Она поделилась с подписчиками в социальной сети снимком с мероприятия, на котором предстала в стильном наряде. Звезда надела черное свободное платье с ассиметричным низом. В качестве яркого акцента она выбрала красные сапожки на каблуке и губную помаду в тон.
Поклонники восхитились отличным вкусом знаменитости, отметив, что такой сдержанный образ является признаком прекрасного чувства стиля. Они назвали Лолиту Милявскую красивой молодой женщиной, которая не выглядит старше сорока лет.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:17