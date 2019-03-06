Компания Aston Martin продемонстрировала прототип своего первого кроссовера





В Швейцарии производитель спорткаров Aston Martin провел демонстрацию своего первого кроссовера Lagonda. Эта модель является электрической и выглядит очень эффектно благодаря современным технологиям.Прототип такого гиперкара собрал много восторженных обсуждений вокруг себя на автосалоне в Женеве. Говорят, что он выглядит дороже роскошных яхт. Стоит отметить, что в отличии от подобных суперкаров, выпущенных компанией Lamborghini или Bentley, Lagonda полностью электрическая.Производители постарались над дизайном новой модели авто. Оно выглядит очень импульсивно и динамично. Из материалов для интерьера использовали дерево, алюминий и натуральную кожу. Очень интересно смотрится встроенная приборная панель в руль.Автокомпания обещает выпустить электрокар в продажу после 2022 года.