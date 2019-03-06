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ZTE представила новый смартфон ZTE Blade V10 с интеллектуальной технологией Smart Selfie

ZTE в ходе MWC 2019 решила представить новый ZTE Blade V10. Новинка получила фронтальную удобную камеру на 32 МП, интеллектуальную технологию Smart Selfie, восьмиядерный мощный процессор, дисплей с каплевидным аккуратным вырезом.
ZTE представила новый смартфон ZTE Blade V10 с интеллектуальной технологией Smart Selfie

Также фирма анонсирует модификацию Blade V10 Vita. Новинки начнут продавать на территории Латинской Америки, КНР, Европы. В РФ новые модели поступят в апреле этого года. Особенностью модели V10 является светочувствительная высококачественная фронтальная камера на 32 Мп, а также интеллектуальная технология типа Smart Selfie. Она построена на ИИ, позволяя делать селфи с помощью удобной высокомегапиксельной камеры, исключая потерю качества в случае плохой освещённости. Фото получаются более мягкими, а также четкими.

Версией Blade V10 используется технология распознавания различных изображений на основе ИИ. Разрешение двойной основной камеры составляет 16 МП + 5 МП. Устройство обладает изогнутым дизайном. На дисплее имеется каплевидный вырез. Корпус с уникальным закруглением отличается необычайной компактностью. Blade V10 наделили большим 6,3-дюймовым экраном 2280 х 1080 FHD+. ОС выступает Android 9 (Pie). Устройство получило мощный 8-ядерный процессор.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:02

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