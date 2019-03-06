Эксперты рассказали, как избежать износа батареи в смартфонах iPhone





По мнению Юзейра Гани, для литий-ионных батарей гаджетов компании из Купертино необходимо использовать исключительно оригинальные кабели и сертифицированные быстрые зарядные устройства. Владельцы iPhone должны следить, чтобы процент заряда был не ниже показателя в 60%. Lightning можно подключать к розетке в любое удобное время. Пауэрбанки являются очень простыми в использовании и могут «спасти» смартфон, поэтому не стоит их игнорировать, заявил эксперт.Специалист советует не ставить мобильные устройства от Apple заряжаться на всю ночь, это связано с ограниченной подачей тока, когда заряд становится максимальным. Смартфоны лучше оберегать от перепадов температур, не оставляя возле отопительных приборов или под воздействием солнечных лучей.