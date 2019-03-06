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Эксперты рассказали, как избежать износа батареи в смартфонах iPhone

Специалист Юзейр Гани, являющийся автором ресурса WCCFtech, рассказал о главных правилах, помогающих избежать скорого износа аккумулятора в «яблочных» смартфонах iPhone. После появления данных о «гибели» батареи владельцы гаджетов стали чаще заходить в настройки для проверки сведений о заряде.
Эксперты рассказали, как избежать износа батареи в смартфонах iPhone

По мнению Юзейра Гани, для литий-ионных батарей гаджетов компании из Купертино необходимо использовать исключительно оригинальные кабели и сертифицированные быстрые зарядные устройства. Владельцы iPhone должны следить, чтобы процент заряда был не ниже показателя в 60%. Lightning можно подключать к розетке в любое удобное время. Пауэрбанки являются очень простыми в использовании и могут «спасти» смартфон, поэтому не стоит их игнорировать, заявил эксперт.

Специалист советует не ставить мобильные устройства от Apple заряжаться на всю ночь, это связано с ограниченной подачей тока, когда заряд становится максимальным. Смартфоны лучше оберегать от перепадов температур, не оставляя возле отопительных приборов или под воздействием солнечных лучей.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:40

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