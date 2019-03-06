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Пожилой японец случайно украсил урну с прахом жены секс-игрушкой

Пользователь Twitter из Страны восходящего солнца рассказал аудитории соцсети о конфузе, случившемся с ним по вине дедушки. Как оказалось, пожилой японец случайно украсил урну, в которой находился прах его умершей жены, «вазой», сделанной из секс-игрушки.
Пожилой японец случайно украсил урну с прахом жены секс-игрушкой

Мужчина уточнил: изделие для мастурбации он получил в подарок от коллег в виде шутки, а когда предмет обнаружил его дедушка, то проявил творчество и с помощью клещей оборвал лишние детали, сделав вазу и поставив туда цветы.

Владелец секс-игрушки постеснялся раскрывать для дедушки истинное предназначение данного предмета, молча убрав его со стола с урной и выбросив.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:24

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