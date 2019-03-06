В Москве молодая пара выпала из окна многоэтажного дома





Известно, что молодым людям было по 20 лет. Девушка погибла сразу при падении. Во время прибытия спасательных служб парень еще подавал признаки жизни. Он скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, пара приехала в Москву из Кабардино-Балкарской Республики.Подробности происшествия пока не разглашаются. Правоохранительные органы ведут расследование по данному инциденту.