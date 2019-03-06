Алена Апина назвала Ольгу Бузову «скучной»





Исполнительница песни «American Boy» убеждена, что в каждой настоящей женщине должна быть «крокодилинка», которая может зацепить любого зрителя.На днях Алену Апину пригласили принять участие в съемках видеоролика, который приурочен к презентации телесериала под названием «90-е. Весело и громко». Известно, что данный кинофильм будут транслировать по телеканалу «СТС».Во время съемок у Апиной поинтересовались, как она относится к новоявленной исполнительнице Ольге Бузовой и хочет ли она быть похожей на нее. Нужно сказать, что звезда 90-х не заставила долго ждать ответа. По словам артистки, она не сможет так, как ведущая «Дома-2», ведь у нее постоянно «волосок к волоску».Певица подчеркнула, что на сегодняшний день не стремится к подобному, поскольку не хочет быть «скучной» для своих поклонников. Также Алена Апина поспешила указать на то, что в каждой девушке должна быть «крокодилинка», которая не сможет оставить равнодушным никого.К слову, в телесериале «90-е. Весело и громко» будет продемонстрировано то время, когда по улицам расхаживали малиновые пиджаки и криминальные авторитеты. Сама премьера кинофильма состоится в конце текущего месяца – 25 марта в 20:00 на телеканале «СТС».