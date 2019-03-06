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Алена Апина назвала Ольгу Бузову «скучной»

Известнейшая певица Алена Апина заявила, что не хочет быть похожей на поющую телеведущую Ольгу Бузову.
Алена Апина назвала Ольгу Бузову «скучной»

Исполнительница песни «American Boy» убеждена, что в каждой настоящей женщине должна быть «крокодилинка», которая может зацепить любого зрителя.

На днях Алену Апину пригласили принять участие в съемках видеоролика, который приурочен к презентации телесериала под названием «90-е. Весело и громко». Известно, что данный кинофильм будут транслировать по телеканалу «СТС».
Алена Апина назвала Ольгу Бузову «скучной»

Во время съемок у Апиной поинтересовались, как она относится к новоявленной исполнительнице Ольге Бузовой и хочет ли она быть похожей на нее. Нужно сказать, что звезда 90-х не заставила долго ждать ответа. По словам артистки, она не сможет так, как ведущая «Дома-2», ведь у нее постоянно «волосок к волоску».

Певица подчеркнула, что на сегодняшний день не стремится к подобному, поскольку не хочет быть «скучной» для своих поклонников. Также Алена Апина поспешила указать на то, что в каждой девушке должна быть «крокодилинка», которая не сможет оставить равнодушным никого.
Алена Апина назвала Ольгу Бузову «скучной»

К слову, в телесериале «90-е. Весело и громко» будет продемонстрировано то время, когда по улицам расхаживали малиновые пиджаки и криминальные авторитеты. Сама премьера кинофильма состоится в конце текущего месяца – 25 марта в 20:00 на телеканале «СТС».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

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