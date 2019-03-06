Ученые: Питьевая вода после тренировки является причиной судорог





Как пишет Daily Mail, австралийский Университет Эдит Коуэн доказал, что судороги по окончанию тренировок вызывает питьевая вода. Исследователи опровергли мнение, будто физическая активность, сопровождаемая потреблением жидкости, приносит больше пользы. Спазмы в мышцах могут возникнуть вследствие разбавления водой минералов и солей.Эксперты пригласили для эксперимента десять мужчин, которых поделили на 2 группы и предложили позаниматься на беговой дорожке. Первые добровольцы после тренировки выпивали обычную воду, а контрольная группа - напиток с электролитами. Спустя неделю мужчин поменяли местами и повторили опыт.Выяснилось, что обычная вода чаще вызывала у людей судороги. Профессор Кен Носака объясняет это тем, что ей фактически заменяется потерянная во время потения жидкость. Электролиты в организме разбавляются, и это негативно отражается на мышцах.