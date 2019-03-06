Виктория Лопырёва показала в Instagram нежное фото с новорождённым сыном

В посте к кадру 35-летняя Виктория Лопырёва написала: она очень любит своего первенца и счастлива, что он вошёл в её жизнь. Ребёнок появился на свет 5 февраля в одной из американских клиник – модель решила рожать в США, так как там она могла наслаждаться солнечной погодой даже в зимнее время.Instagram-подписчики Виктории Лопырёвой пришли в восторг от нежного фото, появившегося в её аккаунте. Они порадовались за младенца, который будет расти в любви.