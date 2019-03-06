Ученые: Инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле
Ученые заявили, что инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле. Исследователи считают, что таким способом они пытаются выжить на Голубой планете.
Профессор Тим Блэкберн из Великобритании провёл исследование, позволившее ему сделать вывод, что инопланетяне являются причиной массового вымирания на Земле. Гумоноиды, воздействуя на экосистемы Земли, приспосабливаются к жизни, а также обосновываются на планете. Второй причиной вымирания может быть загадочная планета-убийца Нибиру. Ряд исследователей заявляют, что данный объект постепенно приближается к Голубой планете. Она может стать причиной апокалипсиса. В настоящее время наблюдается вымирание животных. Это говорит о начале «конца света», а также увеличении его масштабов.
Астрономы также заявили о том, что имеется угроза столкновения Земли с астероидом. Пока все обнаруженные космические объекты не представляют собой потенциальной опасности.
Профессор Тим Блэкберн из Великобритании провёл исследование, позволившее ему сделать вывод, что инопланетяне являются причиной массового вымирания на Земле. Гумоноиды, воздействуя на экосистемы Земли, приспосабливаются к жизни, а также обосновываются на планете. Второй причиной вымирания может быть загадочная планета-убийца Нибиру. Ряд исследователей заявляют, что данный объект постепенно приближается к Голубой планете. Она может стать причиной апокалипсиса. В настоящее время наблюдается вымирание животных. Это говорит о начале «конца света», а также увеличении его масштабов.
Астрономы также заявили о том, что имеется угроза столкновения Земли с астероидом. Пока все обнаруженные космические объекты не представляют собой потенциальной опасности.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:08