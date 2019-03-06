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Ученые: Инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле

Ученые заявили, что инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле. Исследователи считают, что таким способом они пытаются выжить на Голубой планете.
Ученые: Инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле

Профессор Тим Блэкберн из Великобритании провёл исследование, позволившее ему сделать вывод, что инопланетяне являются причиной массового вымирания на Земле. Гумоноиды, воздействуя на экосистемы Земли, приспосабливаются к жизни, а также обосновываются на планете. Второй причиной вымирания может быть загадочная планета-убийца Нибиру. Ряд исследователей заявляют, что данный объект постепенно приближается к Голубой планете. Она может стать причиной апокалипсиса. В настоящее время наблюдается вымирание животных. Это говорит о начале «конца света», а также увеличении его масштабов.

Астрономы также заявили о том, что имеется угроза столкновения Земли с астероидом. Пока все обнаруженные космические объекты не представляют собой потенциальной опасности.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:08

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