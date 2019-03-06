Ученые: Инопланетяне приведут к массовому вымиранию на Земле





Профессор Тим Блэкберн из Великобритании провёл исследование, позволившее ему сделать вывод, что инопланетяне являются причиной массового вымирания на Земле. Гумоноиды, воздействуя на экосистемы Земли, приспосабливаются к жизни, а также обосновываются на планете. Второй причиной вымирания может быть загадочная планета-убийца Нибиру. Ряд исследователей заявляют, что данный объект постепенно приближается к Голубой планете. Она может стать причиной апокалипсиса. В настоящее время наблюдается вымирание животных. Это говорит о начале «конца света», а также увеличении его масштабов.Астрономы также заявили о том, что имеется угроза столкновения Земли с астероидом. Пока все обнаруженные космические объекты не представляют собой потенциальной опасности.