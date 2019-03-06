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В Женеве прошла презентация российских автомобилей Aurus

Презентация российских автомобилей Aurus прошла в Женеве 5 марта. Общественности были представлены машины в двух типах кузова – седан и лимузин.
В Женеве прошла презентация российских автомобилей Aurus

Последний получил название Aurus Senat Limousine L700. На данный момент он находится в доступе исключительно для потенциальных заказчиков. По словам генерального директора компании Франца Герхарда Хильгерта, стоимость автомобилей будет известна в апреле этого года, а максимальное количество их производства достигнет 150-ти единиц в год.

Лимузин Aurus уже был представлен публике в феврале на международной выставке IDEX 2019 в Арабских Эмиратах. Дизайн машины и ее характеристики были в общем доступе для пользователей Сети. На фотографиях можно увидеть, что салон отделан натуральной кожей и деревом. Senat Limousine L700 впервые использовали на церемонии инаугурации Президента РФ Владимира Путина.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:53

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