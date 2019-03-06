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Светлана Лобода поделилась откровенным фото во время турне по Северной Америке

Поп-исполнительница Светлана Лобода поделилась с Instagram-аудиторией откровенным фото, сделанным во время турне по Северной Америке. На снимке артистка запечатлена в сценическом костюме с максимально глубоким декольте.
Светлана Лобода поделилась откровенным фото во время турне по Северной Америке

В таком наряде Светлана Лобода выступала перед публикой в Торонто. Образы для вокалистки подбирались с учётом особенностей культуры граждан, проживающих на территории Северной Америки. Так, например, для канадцев селебрити облачилась в броский «ковбойский» наряд, максимально укороченный и обнажающий часть груди, а голову украсила шляпой с широкими полями.

В комментариях поклонники не уставали расхваливать Светлану Лободу, высоко оценив её внешний вид и неугасимую энергетику.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:32

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