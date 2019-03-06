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Ученые: Соль может вызвать неизлечимые болезни

Научные работники из Америки доказали возможность соли разрушительно влиять на организм человека. Людям, употребляющим натрий в количестве более 1500 мг в сутки, грозит приступ и инсульт.
Ученые: Соль может вызвать неизлечимые болезни

Исследователи Академии наук провели эксперименты, в ходе которых выяснилось, что соль не только удерживает воду в организме, но и поднимает артериальное давление. А оно, в частности, нагружает мозг, почки и сердце.

Напомним, что суточная норма ранее составляла 2300 мг. вещества, но по новым данным это превышение, которое опасно для здоровья. Максимальная безопасная доза в день – 1500 мг для взрослого и 1200 мг. для ребенка старше 9 лет. До этого возраста соль в рацион ребенка советуют вообще не добавлять.

Известно, что среднестатистический житель Америки употребляет 2900 мг калия в день и 3300 мг. натрия.

Ученые надеются, что эта информация послужит стимулом политикам, чтоб ввести закон о предоставлении информации о количестве соли в местах общественного питания.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:45

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