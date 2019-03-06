Илья Яббаров готов отпустить Маргариту Ларченко за периметр





Отношения Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко постепенно ухудшаются, ведь ревнивую участницу напрягает то, как сильно мужчина печётся о новорождённом сыне и его матери Алёне Савкиной. На этот раз Ларченко сама поговорила с бывшей девушкой своего возлюбленного, но лишь спровоцировала очередной конфликт, не только с проектанткой, но и с самим заботливым отцом.Маргарита Ларченко заявила мужчине, что он должен принять её сторону и меньше времени проводить в окружении Алёны Савкиной, а в противном случае девушка готова оставить его здесь и уйти за периметр окончательно. Кроме того, обладательница новой груди чувствует в себе уверенность и не скрывает, что легко найдёт себе нового ухажёра.На подобные выпады Илья Яббаров отреагировал спокойно, сказав, что готов отпустить Маргариту Ларченко, если она того хочет. Зрители расценили его реакцию как фальш, ведь он понимает, что после сделанной операции девушка долго не покинет телестройку - ей нужно отрабатывать «грудь».