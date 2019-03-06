«Чеченец с очень тяжелой судьбой»: Никита Джигурда рассказал об избраннике Волочковой





Российская балерина давно заинтриговала фанатов «намеками» на присутствие мужчины в ее жизни. Анастасия Волочкова публиковала снимки, где позирует с загадочным возлюбленным, но не показывала аудитории его лица, демонстрировала поклонникам часы, ремень и другие принадлежности любовника. Никита Джигурда, с кем приму связывает работа над совместными творческими проектами, рассказал журналистам, что лично знаком с бойфрендом артистки.По словам Никиты Борисовича, таинственный любовник танцовщицы по имени Малик является чеченцем по происхождению, у которого очень тяжелая судьба. Он не приехал с гор, как могут предположить многие, а долгое время жил в Европе. Любимому мужчине Волочковой пришлось пережить трагедию – смерть супруги после борьбы с раком. Артист заявил: лично знаком с Маликом и часто видится с ним на репетициях. Он видит, как избранник оберегает звезду российского балета, а она не раз признавалась Джигурде: ни одного мужчину еще не любила так, как Малика.