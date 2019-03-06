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Светлана Лобода показала забавный снимок из тура по США

Светлана Лобода показала поклонникам в Instagram забавный снимок из тура по США. Певица запечатлела себя в лифте с букетом цветов от фанатов.
Светлана Лобода показала забавный снимок из тура по США

Лобода рассказала подписчикам, как проходит её тур по США и Канаде. Дав концерт в зале John Bassett Theatre в Торонто, артистка осталась очень им довольна, как и её коллеги, задействованные в шоу. Певица сделала забавное селфи в лифте, держа букет цветов от американских фанатов.

"Очевидно, что все довольны. И бодиГАрд тоже. Спасибо, Торонто! Проснусь, смонтирую чего- нибудь. Было огонь!" - отчиталась Лобода о выступлении в Канаде.

Перелетев через океан, первым делом знаменитость отправилась вместе с друзьями на шопинг. За годы концертной деятельности в больших городах Лобода нашла те любимые магазины, куда по традиции идёт за покупками в самом начале тура. Фанатам звезда рассказала, что специально для гастролей по Америке дизайнеры создали для неё новые костюмы и ювелирные украшения.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:20

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