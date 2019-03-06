Юлия Белая станцевала эротический танец для Захара Саленко перед коллегами по «Дому-2»
Новая участница «Дома-2» Юлия Белая станцевала эротический танец для Захара Саленко перед другими участниками. Девушка не скрывает своих планов на молодого человека, отметив, что с любыми проблемами в будущих отношениях она обязательно справится.
На проект пару дней назад пришла новая участница Юлия Белая, которая сразу же заявила о намерении добиться внимания Захара Саленко. Девушка оказалась довольно симпатичной, поэтому отрицать возможность будущих с ней отношений участник «Дома-2» не стал. Спустя всего 1 день все проектанты поняли, что новенькая настроена довольно серьёзно. Произошло это после того, как Юлия Белая станцевала эротический танец для Захара Саленко на глазах у других участников. Её не смущали ни парни, ни девушки, присутствующие в комнате в этот момент.
Кроме того, коллеги по телестройке оценили способности Юлии Белой эротично двигаться и соблазнять мужчину, решив, что именно эта раскрепощённая особа задержится на проекте надолго.
На проект пару дней назад пришла новая участница Юлия Белая, которая сразу же заявила о намерении добиться внимания Захара Саленко. Девушка оказалась довольно симпатичной, поэтому отрицать возможность будущих с ней отношений участник «Дома-2» не стал. Спустя всего 1 день все проектанты поняли, что новенькая настроена довольно серьёзно. Произошло это после того, как Юлия Белая станцевала эротический танец для Захара Саленко на глазах у других участников. Её не смущали ни парни, ни девушки, присутствующие в комнате в этот момент.
Кроме того, коллеги по телестройке оценили способности Юлии Белой эротично двигаться и соблазнять мужчину, решив, что именно эта раскрепощённая особа задержится на проекте надолго.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 09:24