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Елене Яковлевой передали ее собственное письмо из 1978 года

Елена Яковлева рассказала журналистам о невероятном событии в своей жизни. Актриса получила собственное письмо из 1978 года.
Елене Яковлевой передали ее собственное письмо из 1978 года

Артистка еще в школе написала письмо, в котором поделилась главной мечтой в своей жизни – стать знаменитой актрисой. Вместе с остальными записками его запечатали и пообещали открыть через 10 лет при всех одноклассниках.

В 2014 году во время спектакля в Киеве к знаменитости подошел мужчина и вручил выцветший листок бумаги. Яковлева не сразу узнала своего одноклассника из харьковской школы. Он представился и рассказал звезде о загадочном свертке. Только после объяснений она вспомнила о событиях сорокалетней давности.

Мужчина признался, что только ее мечта воплотилась в жизнь. В записке она написала, что в будущем станет знаменитой артисткой, чего бы ей это ни стоило. Елена Яковлева поделилась, что это событие потрясло ее до глубины души.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:37

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