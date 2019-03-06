Елене Яковлевой передали ее собственное письмо из 1978 года

Артистка еще в школе написала письмо, в котором поделилась главной мечтой в своей жизни – стать знаменитой актрисой. Вместе с остальными записками его запечатали и пообещали открыть через 10 лет при всех одноклассниках.В 2014 году во время спектакля в Киеве к знаменитости подошел мужчина и вручил выцветший листок бумаги. Яковлева не сразу узнала своего одноклассника из харьковской школы. Он представился и рассказал звезде о загадочном свертке. Только после объяснений она вспомнила о событиях сорокалетней давности.Мужчина признался, что только ее мечта воплотилась в жизнь. В записке она написала, что в будущем станет знаменитой артисткой, чего бы ей это ни стоило. Елена Яковлева поделилась, что это событие потрясло ее до глубины души.