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Зрители высмеяли «поросячий» смех Саши Черно

Зрители «Дома-2» высмеяли «поросячий» смех Саши Черно во время импровизированного свидания с супругом. Девушка не смогла сдержать эмоции, когда Иосиф Оганесян предпринял попытку якобы заново с ней познакомиться.
Зрители высмеяли «поросячий» смех Саши Черно

Саша Черно уже давно и не без причин стала предметом насмешек зрителей и коллег по телестройке «Дом-2». Девушка зарекомендовала себя как неряшливая и конфликтная особа, и даже замужество, хоть и проектное, с Иосифом Оганесяном не повлияло на её хозяйственность.

В анонсе нового эфира зрителям представилась возможность наблюдать за импровизированным свиданием супругов, которые якобы вновь проходят через первое знакомство. Иосиф Оганесян обратил внимание на обручальное кольцо возлюбленной, предположив, что его подарил ей бывший, но участницу это лишь рассмешило.
Зрители высмеяли «поросячий» смех Саши Черно

Зрители в Сети мгновенно отреагировали и высмеяли «поросячий» смех Саши Черно, заявив, что она продолжает демонстрировать себя истинную даже наедине с возлюбленным. Впрочем, нашлись и те, кто отметил романтичность самого момента, ведь подобные ролевые игры идут паре только на пользу.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 09:18

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