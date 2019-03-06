NASA показало новые фотографии Юпитера





Автоматический космический прибор «Юнона» снимал крупнейшую планету Солнечной системы сверху, на каждом кругу. Известно, что с 2011 года он облетел планету уже 18 раз. Находясь на ближайшей дистанции к Юпитеру, Juno делает снимки.Фотографии, которые можно увидеть на просторах интернет, обработали сотрудники агенства. Один из них – Кевин М. Гилл пару дней назад опубликовал в твиттере обработанный снимок Юпитера, где сотрудник лишь добавил немного контраста.Космический прибор стоимостью более 1 млрд. долларов за это время помог ученым в изучении планеты Юпитер. Предполагают, что в течение ближайших 2 лет он сгорит в атмосфере планеты.